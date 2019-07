КОНМЕБОЛ плаши Меси с жестоко наказание

Капитанът на Аржентина Лионел Меси е заплашен от изключително сурово наказание. Той нападна остро КОНМЕБОЛ след загубата от Бразилия на полуфиналите на Копа Америка и няколко пъти заяви, че турнирът страда от корупция и това е основната причина за отпадането на "гаучосите". След двубоя за третото място срещу Чили, в който получи червен картон, Меси също възнегодува от съдийството и каза, че най-вероятно предишните му коментари са повлияли за изгонването му.

В правилника на КОНМЕБОЛ е упоменато, че всяка форма на обида към организацията може да доведе до лишаване от права на съответния футболист за срок до две години. Ако ръководителите на южноамериканския футбол решат да санкционират Меси, това ще означава, че той няма да може да играе в квалификациите за Мондиал 2022 и в следващата Копа Америка през 2020-а, която ще се проведе в Аржентина и Колумбия.

