Изненада: Хамес иска в Атлетико, а не в Наполи

Колумбийската звезда Хамес Родригес може сензационно да премине в Атлетико Мадрид. Според "AS" халфът е на път да се отметне от обещанието си да подпише с Наполи и вместо това да подсили състава на Диего Симеоне. Мадридското издание допълва, че към днешна дата преговорите с Наполи са преустановени.

Атлетико чака Барселона да преведе 120-те млн. евро за Антоан Гризман и след това веднага ще задейства операцията по привличането на Хамес. За него Реал Мадрид иска 42 млн. плюс определени бонуси. Тази сума няма да е проблем за "дюшекчиите".

James Rodriguez reportedly prefers a move Atlético Madrid over Italian side Napoli.



Atlético seem to be rebuilding well after losing a few key players. pic.twitter.com/othwT0vI8c