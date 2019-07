Приказката на Мадагаскар продължава (видео)

Приказката на приятната изненада в турнира за Купата на Африка Мадагаскар продължава, след като дебютантът на този форум победи с 4:2 след изпълнени на дузпи ДР Конго (2:2 в редовното време) и се класира за 1/4-финалите на турнира. Тимът от островната държава поведе с хубав гол на Ибрахим Амада (9'). Седрик Бакамбю (21') изравни бързо, но капитанът Фанева Има Андриатсима (77') отново изведе Мадагаскар напред. Буквално в последната минута на редовното време Шансел Мбемба направи 2:2 и прати мача в продължения, в които нови попадения нямаше. При 11-метровите наказателни удари Марсел Тисеран и Яник Боласие пропуснаха за ДР Конго, а всички изпълнители за Мадагаскар бяха точни.

| Andry Rajoelina Madagascar's president and the CAF president Ahmad Ahmad watching #MADCOD from Alexandria's stadium#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/mzN3GHGpY1