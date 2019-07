Световен футбол Американките отново стъпиха на световния футболен връх 07 юли 2019 | 20:12 - Обновена 0



копирано





САЩ заслужено се поздрави с победата, след като беше по-добрият отбор през почти целия мач. Първата опасност в двубоя дойде в 28-ата минута, когато след корнер Джули Ерц отправи опасен удар, но Сари ван Веенендаал го отрази. Последваха силни минути за “янките”. В 38-ата холандската вратарка трябваше да избие изстрел с глава на Саманта Мюис, а секунди след това и гредата й помогна. В 40-ата минута и американската звезда Алекс Морган се отчете с пропуск. #USA are the 2019 Women's World Cup winners.



1991

1999

2015

2019



An incredible Women's World Cup record from the USA. @USWNT #USAvNED #WWC19 #WWCFINAL #FIFAWWC2019 pic.twitter.com/WxV2ojIp9K — Match of the Day (@BBCMOTD) July 7, 2019 И през втората част САЩ започна по-добре. Така се стигна до 59-ата минута, когато Стефани ван дер Грагт фаулира Морган с високо вдигнат крак в единоборство помежду им в наказателното поле на Холандия. Съдийката Стефани Фрапар се консултира с ВАР и посочи бялата точка. Зад топката застана капитанката Рапино, която превърна дузпата в гол. “Лалетата” се вдигнаха на щурм, който обаче беше твърде кратък и още в 69-ата минута техният съперник удвои своя аванс чрез Лавел, която се разписа след самостоятелна акция. W O R L D

C H A M P I O N S

#OneNationOneTeam pic.twitter.com/6JMJRTJ69b — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 7, 2019 До края на срещата американките запазиха своята преднина и така след последния съдийски сигнал вдигнаха за четвърти път трофея след 1991 г., 1999 г. и 2015 г. Бронзовите медали отидоха при Швеция, която вчера победи Англия с 2:1 в малкия финал. Рапино получи Златната топка и Златната обувка на турнира заради шестте си гола в него, а Ван Веенендаал грабна Златната ръкавица.

6 goals and 3 assists in 5 games.



Megan Rapinoe wins the 2019 World Cup Golden Boot pic.twitter.com/0ezHSpOTbx — Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2019 Соченият за главен фаворит преди началото на турнира отбор на САЩ спечели Световното първенство по футбол за жени. Американките победиха Холандия с 2:0 във финалната среща, играна на стадиона на Лион. Попаденията отбелязаха Меган Рапино (61’ д.) и Роуз Лавел (69’). По този начин тимът защити титлата си от 2015 г., като това е рекорден 4-и трофей в 8-те издания на състезанието.САЩ заслужено се поздрави с победата, след като беше по-добрият отбор през почти целия мач. Първата опасност в двубоя дойде в 28-ата минута, когато след корнер Джули Ерц отправи опасен удар, но Сари ван Веенендаал го отрази. Последваха силни минути за “янките”. В 38-ата холандската вратарка трябваше да избие изстрел с глава на Саманта Мюис, а секунди след това и гредата й помогна. В 40-ата минута и американската звезда Алекс Морган се отчете с пропуск.И през втората част САЩ започна по-добре. Така се стигна до 59-ата минута, когато Стефани ван дер Грагт фаулира Морган с високо вдигнат крак в единоборство помежду им в наказателното поле на Холандия. Съдийката Стефани Фрапар се консултира с ВАР и посочи бялата точка. Зад топката застана капитанката Рапино, която превърна дузпата в гол. “Лалетата” се вдигнаха на щурм, който обаче беше твърде кратък и още в 69-ата минута техният съперник удвои своя аванс чрез Лавел, която се разписа след самостоятелна акция.До края на срещата американките запазиха своята преднина и така след последния съдийски сигнал вдигнаха за четвърти път трофея след 1991 г., 1999 г. и 2015 г. Бронзовите медали отидоха при Швеция, която вчера победи Англия с 2:1 в малкия финал. Рапино получи Златната топка и Златната обувка на турнира заради шестте си гола в него, а Ван Веенендаал грабна Златната ръкавица.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1213 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1