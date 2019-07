Европейски футбол Шеф на Интер: Няма възможност за Икарди в Юве 07 юли 2019 | 18:35 1



Марота започна с това, че Интер е постигнал споразумение с УЕФА относно Финансовия феърплей, което ще му позволи да действа спокойно на трансферния пазар. "Това е добър знак за бъдещето. Напълно съм наясно и съм благодарен, че ситуацияте е много по-просто за мен, отколкото беше в миналото", допълни той.



По темата за бъдещето на Мауро Икарди и Раджа Наинголан директорът повтори предишните си изявления, като отново заяви, че те не са част от бъдещето на клуба с думите: "Взехме решение да поставим клуба на първо място".



Interisti, what do you think, where will Icardi end up? pic.twitter.com/4J1O6tkUZP — Brothers of the World (@BOTWPod) July 7, 2019

Попитан дали Икарди може да премине в Ювентус, той отговори: "Няма такава възможност на този етап", а на въпрос дали е възможна размяна между аржентинския нападател и Икарди, Марота обяви, че това е "утопия".



