Моторни спортове Братът на Марк Маркес увеличи преднината си в Moto2 с победа 07 юли 2019 | 16:59 - Обновена



Алекс Маркес с Honda спечели старта за Гран При на Германия в клас Moto2. Испанецът, който е брат на петкратния шампион в MotoGP Марк Маркес, завъртя 28-те обиколки на пистата "Заксенринг" за 39:35.101 минути и записа четвърта победа през сезона. Втори на 1.2 сек бе южноафриканецът Брад Байндър с КТМ, а трети завърши Марсел Шротер от Германия с Kalex на 1.6 сек. Маркес стана първият пилот в Moto2, който този сезон печели състезание, след като стартира първи. В началото на състезанието лидерството пое братът на ветерана в MotoGP Валентино Роси - Лука Марини. Той обаче не успя да задържи първото място за повече от обиколка. What a moment



Alex Marquez wins the Moto2 race.

Marc Marquez wins the MotoGP race.



You'd think #93 would be bored of the celebrations by now but number 10 was a special one! #GermanGP pic.twitter.com/sAeypEwZyz — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 7, 2019 В генералното класиране Алекс Маркес увеличи аванса си на върха. Испанецът има 136 точки - с осем повече от втория Томас Люти с Kalex. Трети е Аугусто Фернандес (Kalex) със 102 точки.

