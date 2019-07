"Старчетата" властват на "Уимбълдън" 2019

За първи път от началото на “Оупън ерата” в тениса (от 1968 година насам) участниците на осминафиналната фаза при мъжете на турнир от "Големия шлем", които имат навършени 30 години, са повече от тези, намиращи се под тази възраст.

Цели деветима от 16-те осминафиналисти са на 30 или повече години. Това са: Новак Джокович (32), Роджър Федерер (37), Рафаел Надал (33), Роберто Баутиста Агут (31), Беноа Пер (30), Фернандо Вердаско (35), Михаил Кукушкин (31), Сам Куери (31) и Жоао Соуса (30).

For 1st time in the Open era, men aged 30 or over outnumber men under 30 in the Round of 16 at #Wimbledon.



9 are 30 are over: Djokovic, Federer, Nadal, Bautista, Paire, Verdasco, Kukushkin, Querrey, Sousa.



Only TWO are under 27: Matteo Berrettini, 23. Ugo Humbert, 21