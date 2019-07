Маркес продължи хегемонията си в Германия с десета поредна победа

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес записа десета поредна победа във всички класове на германската писта "Заксенринг". Успехът на пилота на Honda бе един от най-лесните за сезона му и с него той изравни рекорда на Валентино Роси за най-много победи в кралския клас на една и съща писта - седем. Испанецът вече води в общата подредба с 58 точки спрямо Андреа Довициозо, който заема второ място.

На втора позиция в Германия финишира пилотът на Yamaha Маверик Винялес, който триумфира в Холандия, а на трето - Кал Кръчлоу със сателитната Honda, който караше този уикенд с контузия в коляното на десния крак след инцидент с велосипед. За място на подиума се бореха и Фабио Куартараро със сателитна Yamaha и Алекс Ринс със Suzuki, но и двамата приключиха кръга преждевременно след падания.

Маркес стартира от полпозишън, а точно зад него тръгна талантливият дебютант в кралския клас на мотоциклетизма този сезон Фабио Куартараро, който преди малко повече от 24 часа извади рамото си по време на тренировка. Французинът спечели два поредни подиума през 2019-а. От трета позиция потегли Маверик Винялес, следван от Ринс.

Шампионът с Honda не използва новото си олекотено шаси, с което кара в тренировките и квалификацията в Германия, а заложи на това, с което кара от началото на сезона.

Доктора стартира едва 11-и, което бе най-лошият му квалификационен резултат на "Заксенринг" от 2011 г. Претендентът за титлата с Ducati Андреа Довициозо се отдалечи още повече от лидера, след като стартира едва 13-и.

Маркес поведе колоната от мотоциклетисти на старта, а Куартараро падна с пет места назад до края на първата обиколка. Добър старт на Винялес го изведе на втора позиция, следван от Джак Милър със сателитен мотор на Ducati.

Във втората обиколка, опитвайки се да намали щетите от незадоволителния си старт, Куартараро направи грешка и падна с мотора си на 3-ия завой, което бе първият му състезателен инцидент за годината.

Две завъртания на "Заксенринг" по-късно Винялес бе изпреварен от Алекс Ринс в 12-ия завой, а преднината на Маркес вече бе почти секунда.

Зад първите трима пилоти на четвърто място се движеше сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу. За първите десет обиколки Довициозо успя да напредне от 13-ото до седмото място, докато Валентино Роси направи прогрес със само две места до деветата позиция.

Малко преди да бъде преполовена състезателната дистанция преднината на Маркес вече бе над три секунди.

В 16-ата обиколка заводското дуо на Ducati Данило Петручи и Дови изпревари Милър и излязоха на пето и шесто място зад Кръчлоу.

В 19-ата обиколка Алекс Ринс падна на 11-ия завой от втората позиция с над 150 км/ч и за втори пореден уикенд отпада от състезание. Неговото второ място зае Винялес, а за Кръчлоу се отвори място на подиума. Маркес пък изглеждаше още по-недостижим в този момент, като авансът му нарасна до над пет секунди.

Четири обиколки преди финала Дови изпревари Петручи и излезе на четвърто място. В последната обиколка обаче Петручи си върна позицията, а Дови финишира пети, следван от Милър, Жоан Мир със Suzuki и Валентино Роси. Топ 10 допълниха Франко Морбидели със сателитна Yamaha и Щефан Брадъл, който замества Хорхе Лоренсо в тима на Honda.