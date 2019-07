Сезонът в Ел Ей ще е като филм, смята Уейд

Легендарният Дуейн Уейд даде прогнозата си за предстоящия сезон в НБА и по-конкретно за двата отбора от Лос Анджелис - Лейкърс, където играе ЛеБрон Джеймс, както и Клипърс, които взривиха трансферния пазар с привличането на Кауай Ленърд и Пол Джордж. Според иконата на Маями сезонът в Ел Ей ще бъде като филм.

“Лейкърс, Клипърс и Сиера Каниън. Хаха, човече, Лос Анджелис ще бъде като филм тази година”, написа Уейд, визирайки случилото се в двата професионални отбора и добавяйки името на училището, в което ще играят синът му Заир и този на ЛеБрон Джеймс - ЛеБрон-младши.

Lakers, Clippers & Sierra Canyon haha man LA is gonna be a movie this year.