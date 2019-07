ММА Киеза не остави шансове на Диего Санчес (видео) 07 юли 2019 | 09:36 0



Майкъл Киеза (15-4 ММА, 9-4 UFC) доминира изцяло над ветерана Диего Санчес (29-12 ММА, 18-12 UFC) и спечели с убедително и единодушно съдийско решение (30-26, 30-26, 30-26) на галавечерта в Лас Вегас UFC 239. “Top 10 next. I won’t accept anything less. I usually have a name in mind, but I don’t tonight." - Michael Chiesa (@MikeMav22) after his #UFC239 victory over Diego Sanchez. pic.twitter.com/fTYWveuQKS — UFC News (@UFCNews) July 7, 2019



Санчес е победител в първия сезон на риалити предаването The Ultimate Fighter, с което започна възхода на популярността на UFC в световен мащаб. Той обаче не можа да застраши в нито един момент опонента си в зала "Т-Мобъл", като Киеза пласира общо 125 удара и имаше контрол над съперника в цели 11 от 15-те минути на битката.



Киеза можеше да спечели със събмишън, но Санчес се измъкна от опит за армбар и впоследствие задушаване. В края на третия рунд той потърси и нокаут с комбинации на крошета, но въпреки че не стигна до "финиш", не остави съмнение в превъзходството си в октагона.



Откакто се изкачи в полусредна категория, Киеза има вече две поредни победи, а в същото време спря такава серия на Санчес, за когото пък това бе последна битка от договора с UFC и не е ясно какво ще предложи бъдещето за него.

