Най-добрата утешителна награда за Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс спечелиха вероятно най-добрата "утешителна" награда на пазара на свободни агенти в НБА след неуспеха с привличането на Кауай Ленърд. Най-полезният играч във финалите миналия сезон предпочете да обедини сили с Пол Джордж и да подпише с градския съперник Клипърс, вместо да елиминира всякаква интрига в шампионската битка и да създаде извънземно трио с ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис.

The Pacers “drafted” Kawhi Leonard and Paul George in back-to-back years, but they traded the Kawhi pick to the Spurs for George Hill.



"What could’ve been..." is becoming reality with LAC pic.twitter.com/nQr6KGvF6T