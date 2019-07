Джеферсон Фарфан претърпя операция

View this post on Instagram

La mejor cura para recuperarte de una lesión , Eres tú mismo !! Gracias a todos por los mensajes de cariño se los agradezco de corazón El 10 de la calle anda herido , pero no muerto. #bendecido #operacionexitosa #mentepositiva #muchaFé #volverepronto #el10delacallepositivo #todopormiPais

A post shared by Jefferson Farfan (@jefferson_farfan_oficial) on Jul 6, 2019 at 2:17am PDT