Надал разнищи Цонга по пътя към втората седмица на "Уимбълдън"

Двукратният шампион Рафаел Надал (Испания) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставеният под номер 3 Надал разгроми французина Жо-Вилфрид Цонга с 6:2, 6:3, 6:2 за 108 минути. Испанският левичар пласира 10 аса и не даде нито една възможност за пробив на съперника си срещата, в която нямаше сериозна интрига, след като Надал успяваше да поеме контрола с ранни пробиви във всеки от трите сета.

