Кей Нишикори с юбилейна победа на "Уимбълдън"

Японецът Кей Нишикори постигна победа номер 400 в професионалната си кариера и се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставеният под номер 8 Нишикори, четвъртфиналист през миналия сезон, се наложи над Стийв Джонсън (САЩ) с 6:4, 6:3, 6:2 за 110 минути игра. Японецът имаше известни затруднения само в началото, когато трябваше да навакса изоставане от 0:3 гейма в първия сет, след което доминираше на корта. Джонсън се опита да играе агресивно, но не беше особено прецизен, като допусна цели 38 непредизвикани грешки срещу 20 на съперника си. Congratulations, @keinishikori



The defeats Steve Johnson 6-4, 6-3, 6-2 to reach the Round of 16 at @Wimbledon. pic.twitter.com/BhXb7PfliE — ATP Tour (@ATP_Tour) July 6, 2019 Полуфиналистът от 2017 година Сам Куери (САЩ) също продължава напред, след като се справи с австралиеца Джон Милман със 7:6(3), 7:6(8), 6:3 за час и 53 минути. Куери наниза 27 аса, като допусна единствен пробив в началото на срещата, когато Милман поведе с 3:1 гейма, но не успя да задържи преднината си. Американецът отрази два сетбола в тайбрека на втората част при 5:6 и при 7:8 точки, а след това затвори мача със серия от четири поредни гейма. За място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу сънародника си Тенис Сандгрен. The moment @keinishikori clinched his 400th tour-level victory.



Which win do you remember most?



: @Wimbledonpic.twitter.com/fE513ruvj5 — ATP Tour (@ATP_Tour) July 6, 2019 27-годишният Сандгрен, който до тази година нямаше победа в основната схема на "Уимбълдън", пласира 13 аса и елиминира в третия кръг поставения под номер 12 Фабио Фонини (Италия) с 6:3, 7:6(12), 6:3 след почти два часа и половина игра. Американецът, 94-и в класацията на ATP, имаше най-сериозни затруднения във втората част, в която отрази четири сетбола в тайбрека и успя да го спечели с 14:12 точки. Фонини допусна 37 непредизникани грешки срещу 18 на американеца, което се оказа решаващо.

