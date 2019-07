Ашли Барти и Серина Уилямс се класираха за втората седмица на "Уимбълдън"

Австралийката пласира 11 аса и общо 23 печеливши удара срещу едва 6 непредизвикани грешки. За място на четвъртфиналите Барти ще срещне Алисън Риск (САЩ), която елиминира поставената под номер 13 Бeлинда Бенчич (Швейцария) с 4:6, 6:4, 6:4 и също за първи път ще играе в четвъртия кръг на "Уимбълдън". 55-ата в света Риск навакса изоставане от 0:3 гейма в решаващия трети сет, в който стигна до обрат след серия от пет поредни гейма.

Different year, same result...



In a repeat of last year's #Wimbledon semi-final, @serenawilliams beats Julia Goerges in straight sets to advance to the second week pic.twitter.com/k2dpQRSpZi