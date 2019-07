Маркес с десети пореден полпозишън в Германия, Петручи с тежко падане

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес спечели десети пореден полпозишън на германската писта "Заксенринг" в MotoGP. Пилотът на Honda продължи доминацията си с перфектна последна обиколка за 1:20.195 мин, което бе достатъчно, за да подобри миналогодишния си рекорд на немското трасе.

Маркес бе с най-добра обиколка почти през цялата квалификация. Испанецът предприе стратегия с две влизания в пита, подобно на "Муджело" тази година. Още с втория си мотор Маркес подобри рекорда за обиколка на "Заксенринг", а след втората смяна на машината си постижението му бе още по-впечатляващо.

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро се опита да попречи на поредицата на Маркес, но с изваденото си сутринта рамо силите му стигнаха само за втората позиция на старта. На едва 0.006 сек зад французина пък остана Маверик Винялес със заводската Yamaha.

Respect between competitors Marquez takes pole, but Quartararo is breathing down his neck #GermanGP pic.twitter.com/RocY4nIoHR

Пилотът на Suzuki Алекс Ринс се пребори за четвъртото място на старта, а Джак Милър със сателитен Ducati бе най-бързият пилот за италианския тим на пето място. Кал Кръчлоу завърши квалификацията шести със сателитната си Honda въпреки контузията си в дясното коляно, следван от съотборника на Куартараро Франко Морбидели и Пол Еспергаро с КТМ.

Жоан Мир с втория мотор на Suzuki ще стартира девети на "Заксенринг", следван от Такааки Накагами, който е поредният пилот с контузия този уикенд.

How much heart do you have to have?! @takanakagami30 can't even walk and he has just qualified for Q2! #GermanGP pic.twitter.com/NirE7WwOYa