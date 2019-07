Германия Агентът на Нойер намекна за раздяла с Байерн 06 юли 2019 | 16:11 - Обновена 0



Капитанът Мануел Нойер може да напусне Байерн (Мюнхен) , защото клубът губи позиции в европейския футбол. За това намекна мениджърът му Томас Крот в интервю за SZ. “Мануел иска да спечели Евро 2020 и Шампионската лига още веднъж. Той се стреми към успехите. Според наблюденията ми обаче разликата от водещите четири отбора в Англия вече е твърде голяма и отборът на Байерн не е толкова силен, че да може Нойер да преследва целите си. Идва фаза, в която той трябва да реши бъдещето си. Логично е да се очаква подписването на нов договор с Байерн и завършване на кариерата в клуба. Това обаче не е единственото решение на казуса”, заяви агентът.





Нойер е на 33 години и през последните два сезона пропусна куп мачове заради контузии. На сметката си той има осем сезона с екипа на Байерн. Manuel Neuer on this day in 2010.



— The Goalkeepers' Union (@GKUnion) June 27, 2019 Нойер е на 33 години и през последните два сезона пропусна куп мачове заради контузии. На сметката си той има осем сезона с екипа на Байерн.

