Бойците от бъдещите събития на UFC лице в лице (видео)

The unifier between @RobWhittakerMMA and @Stylebender is official for #UFC243 on Oct. 5, and it took no time to get our first staredown. pic.twitter.com/OXM4dUXFYf — MMA Junkie (@MMAjunkie) 5 юли 2019 г.

Вижте какво си казаха бойците и какво се случи, когато застанаха лице в лице.

Тази нощ UFC проведе специална пресконференция, на която участие взеха бойците, които ще се бият в главните битки на организацията в следващите месеци.На 27-ми юли ще видим Макс Халоуей и Франки Едгар, които ще се бият за титлата в категория перо на. След тях наще видим втората битка между Даниел Кормие и Стипе Миочич, които на 17-ти август ще спорят за титлата в тежка категория.Нав Абу Даби през септември Хабиб Нурмагомедов ще се бие срещу Дъстин Порие, за да обединят титлите в лека категория.Участие взеха и шампионите в средна категория Робърт Уитакър и Исраел Адесаня, които ще обединяват титлите напрез октомври в Австралия. Ето я пресконференцията, която беше отворена за фенове и медии.