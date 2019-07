Освободен от Левски ще играе във френската Лига 2

Le CF63 enregistre sa 7ème recrue en la personne de @c_hountondji ! @ludovicsoares5 et Romain Spano rejoignent le @stadelavallois et le @FCAnnecy.



L'ensemble du club souhaite la bienvenue à Cédric ainsi qu'une bonne continuation à Ludovic et Romain



https://t.co/yzw863kItk pic.twitter.com/w72SYWk19C