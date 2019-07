Маркес с първо място в третата MotoGP тренировка, Роси и Дови в Q1

Пилотът на Honda Марк Маркес бе най-бърз в третата тренировка от MotoGP уикенда в Германия с новото си олекотено карбоново шаси. На второ място завърши един от фаворитите за победа този уикенд - сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро. Французинът обаче завърши сесията със съмнения за контузия в лявата си ръка след разтърсване на мотора му на 11-ия завой в последната обиколка при скорост от 262 км/ч. Трето най-добро време даде Маверик Винялес със заводската Yamaha.

A huge moment for @FabioQ20 through the waterfall section!



The @sepangracing rider looks in discomfort as he returns to the pit box! #GermanGP pic.twitter.com/D0KPaoZvBi — MotoGP™ (@MotoGP) July 6, 2019

Италианските звезди в MotoGP Валентино Роси и Андреа Довициозо не успяха да влязат в топ 10 и така и не си гарантираха директно място в квалификацията, отреждаща полпозишън. Пилотите на Yamaha и Ducati ще се борят за двете места в Q1, които водят към втората квалификационна сесия.

Тренировката започна неприятно за трима от пилотите на Yamaha. Винялес на два пъти изгуби контрола на машината си на първия завой и се озова в чакъла, а впоследствие същото се случи и с Куартараро и неговия съотборник Франко Морбидели.

If at first you don't succeed, try and try again! @FabioQ20 overshoots the first corner for the second time this morning! #GermanGP pic.twitter.com/gkzowh4vRP — MotoGP™ (@MotoGP) July 6, 2019

Turn 1 is proving very tricky this morning! @mvkoficial12 has also had two visits to the gravel trap while @FrankyMorbido12 recovers from this moment! #GermanGP pic.twitter.com/on46QH8GR6 — MotoGP™ (@MotoGP) July 6, 2019

В крайна сметка зад топ 3 най-бързи бяха сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу, който кара с контузия в коляното си, Алекс Ринс със Suzuki, Морбидели, Данило Петручи, който бе най-бързият пилот с Ducati в 45-минутната сесия, Джак Милър със сателитен Ducati, Жоан Мир с втория мотор на Suzuki и Пол Еспергаро с КТМ, който в самия край на тренировката претърпя падане на завой номер 3.

Доктора бе единственият пилот с Yamaha, който остана извън топ 10. Неговото време бе с едва 0.013 сек по-слабо от това на Еспергаро и Валентино остана на 11-о място. Дови пък трябваше да се примири с 14-а позиция.