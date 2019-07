Юве отмъква Лукаку под носа на Интер

Цяло лято Интер се опитва да привлече Ромелу Лукаку, но преговорите с Манчестър Юнайтед попаднаха в задънена улица. От това може да се възползва Ювентус. Според Sky Sport Italia "бианконерите" се включват в битката за пописа на белгийския национал.

Проблемът на Интер е, че на този етап няма необходимите 80 млн. евро, колкото иска Юнайтед за Лукаку. За да изпълни желанието на Антонио Конте и да купи тарана, миланският гранд първо трябва да продаде Мауро Икарди. Досега Интер предложи да да вземе белгиеца под наем за две години срещу 10 млн. евро, с опция след това да го откупи за 60 млн.

