Бъдещето на Левандовски се изясни

Добра новина за феновете на Байерн (Мюнхен). Sky Germany разкри, че звездата на тима Роберт Левандовски скоро ще подпише нов договор. Двете страни са се разбрали по всички точки и нападателят ще се удължи настоящия си контракт до 2023 година.

В момента Лева все още е във ваканция, но от Байерн са провели преговори с неговия агент Пини Захави и са постигнали целта си. Възможно е новината да бъде обявена официално още следващата седмица.

Robert Lewandowski is set to sign a new contract keeping him at Bayern Munich until 2023, according to Sky Germany #FCBayern pic.twitter.com/WHTAmu4T0F