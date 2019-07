Лека атлетика Олимпийски норматив за Демирева в Лозана 05 юли 2019 | 22:49 - Обновена 0



Сребърната медалистка в скока на височина от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и от последните две европейски първенства на открито Мирела Демирева покри норматива за участие на Игрите в Токио догодина с 1.97 метра (б.а. нормативът е 1.96 м) и зае трето място на Диамантената лига в Лозана. Българката, за която това е лично постижение за сезона, заложи на тактика с пропускане през височина и след като се справи от първия път с 1.84 м, 1.91 м и 1.97 м качи летвата на 2.02 м, но направи три фаула. В последния си опит на 2.02 м тя беше най-близо до преодоляването на тази височина.Победата с 2.02 м заслужи световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене. Рускинята прави опити и на 2.07 м, след като остана сама в сектора, но не успя да се справи с тази височина.Световната шампионка за девойки под 20 години от Тампере 2018 Карина Таранда (Беларус) се нареди втора с личен рекорд от 2.00 м, което е и изравнен национален рекорд на Беларус. За Таранда това беше първо преминаване на гросмайсторската граница. Скачачката от Беларус преодоля 2.00 м още в първия си опит.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

