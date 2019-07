Френки де Йонг: Надявам се да се наредя сред най-великите в историята на Барса

Новото попълнение на Барселона Френки де Йонг беше представен официално пред медиите. По-рано днес холандският национал подписа с каталунците, които платиха на Аякс 75 млн. евро. Още 11 млн. могат да влязат в касата на клуба от Амстердам акто бонуси. Техничният халф не скри задоволството си, че ще играе в клуб, в който много негови сънародници са оставили ярка следа.

"Много съм щастлив, че ще бъда част от Барселона. Философията на клуба е сходна с тази на Аякс и това ми допада. Всички знаем за връзката между двата клуба, създадена от Йохан Кройф. Искам да се наредя сред великите холандци, които са играли тук. От дете си мечтаех да дойда в Барса. Когато разбрах, че техният интерес е сериозен, не ми беше трудно да кажа "да", сподели Де Йонг.

"Харесвам номер 21, той е специален за мен. Не зная дали ще играя с него в Барса. Целта ми е да се наложа като титлуяр, няма значение къде точно в халфовата линия ще действам. Това зависи от треньора Ернесто Валверде. Още не съм говорил с него", продължи младият холандец.

"Конкуренцията не ме плаши. Нормално е да я има в клуб от ранга на Барса. Всички ме посрещнаха много топло. Лионел Меси е най-добрият футболист в света, но и останалите играчи на Барса са от световна класа", изтъкна Де Йонг.

"Победата над Реал Мадрид в Шампионската лига? Беше невероятно изживяване. Между другото, президентът Бартомеу ми се обади точно след този мач. Не говорихме за пари, а само за футбол. Когато хората от ръководството на клуба дойдоха в Амстердам, това окончателно ме убеди да избера Барса", каза още халфът. Искам да победим на "Сантиаго Бернабеу" с 5:0. Барса редовно печели Ел Класико в последните години и дано тази тенденция продължи", пожела си халфът.

"Бих се радвал Матайс де Лихт също да премине в Барса, но това е негово решение", отговори Де Йонг на въпрос дали неговият доскорошен съотборник в Аякс също ще пристигне на "Камп Ноу".

Президентът на Барселона Джосеп Мария Бартомеу също каза няколко думи: "Много отбори искаха Френки, но той избра нас. С него започваме една нова ера. С Аякс сме в отлични отношения и тяхната кампания днес го доказва. За тях също е гордост, че Де Йонг преминава в Барселона".

Според каталунските медии, на представянето на холандеца са присъстваи около 20 000 привърженици.