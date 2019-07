Тенис Шоуто на Кирьос бе кратко, но остави следа 05 юли 2019 | 19:18 - Обновена 0



копирано





По време на срещата Кирьос на няколко пъти се оплака от дългото време, което Рафа използваше между разиграванията, оспорваше съдийски решения, на два пъти сервира отдолу и умишелно се опита да уцели съперника с топката и то със силен удар.



Kyrgios hits big forehand right at Nadal



Nadal was not happy about it..#Wimbledon pic.twitter.com/UidAKod19Q — Vicehood.com (@Vicehood) July 4, 2019

Попитан за тази ситуация, Ник заяви: "Не ми пука. За какво да се извинявам? Той има колко титли от Големия шлем, колко пари в банковата сметка? Мисля, че може да поеме една топка в гърдите. Въобще нямам намерение да се извинявам. Да, целех се в него. Исках да го уцеля точно в гърдите, но той има добри ръце".



Надал всъщност успя да се дръпне и топката се удари в ракетата му, а след като видя, че съперникът няма намерение да се извини, го изгледа лошо. Испанецът обясни, че няма значение дали е бил ядосан. "Аз мога да се предпазя, но при подобен удар топката може да отиде на всякъде и да удари съдия на линията или някой от публиката. Не става дума какво чувствам аз, но историята на този спорт е свързана с уважение", коментира дипломатично ситуацията.



'Why would I apologise?' ... 'I was going for him'



Nick Kyrgios sees no reason to apologise to Rafa Nadal for hitting the tennis ball at him.



Full presser of another entertaining press conference, so entertaining: https://t.co/5zwigCPkn2 pic.twitter.com/ousomreNXy — Rav (@RavitAnand) July 4, 2019

Въпреки пестеливите си изказвания, Рафа каза малко повече от обикновено. Той коментира възможностите на Кирьос и не го записа с похвали: "Ако, ако, ако. Не съществува подобно нещо. Той е много талантлив, но трябва да направиш много неща, за да бъдеш шампион. Без да обичаш играта достатъчно, е трудно да постигаш големи неща".



Отношенията между двамата станаха напрегнати след едно интервю, в което Кирьос отправи някои нападки към Надал, като го обвини, че не показва достатъчно уважение към съперника, когато губи. След вчерашната загуба австралиецът се оплака от забавянията на играта и от съдийството. Той каза, че много пъти е трябвало да изчаква испанеца да се нагласи и реферът е ползволявал това.



Друг акцент след мача бяха посещенията на Ник в лондонски барове. Той бе засечен да стои до късно преди двубоя, а след срещата сам пусна клипче как пие в заведение. Попитан дали би играл по-добре, ако не е посетил бара, Кирьос отговори с една дума: "Не". След това допълни към журналиста: "Прекалено си развълнуван да ми зададеш този въпрос. Очевидно нямаш личен живот". Малко по-късно той разпозна сред журналистите и човек, с когото заедно са били в бара преди мача, което доста го развесели.



In his post-match press conference, Nick Kyrgios recognises a reporter from the pub. Warms the heart. pic.twitter.com/GtMhdumzo0 — Stig Abell (@StigAbell) July 4, 2019

Австралиецът бе откровен за пореден път относно вижданията си към тениса и това как той подхожда. "Знам на какво съм способен. Аз съм страхотен тенисист, но не съм голям професионалист. На този етап не мисля, че мога да се боря за титла от Големия шлем. Не съм тренирал достатъчно, нямам треньор, не съм прекарал достатъчно време във фитнеса. И пак съм на ниво, че мога да споря с един от най-добрите в света и да имам шансове за победа. Харесва ми начина, по който правя нещата. В крайна сметка това е тенис. Толкова ли е важно? За мен не е", сподели той. Ник Кирьос бе атракцията на "Уимбълдън" вчера и център на вниманието в Лондон. 24-годишният австралиец отпадна от турнира след загуба от Рафаел Надал, но изигра отличен мач и направи страхотно шоу за публиката. Изпълненията му обаче не бяха добре приети от испанеца, но той запази концентрация и отговори на корта.По време на срещата Кирьос на няколко пъти се оплака от дългото време, което Рафа използваше между разиграванията, оспорваше съдийски решения, на два пъти сервира отдолу и умишелно се опита да уцели съперника с топката и то със силен удар.Попитан за тази ситуация, Ник заяви: "Не ми пука. За какво да се извинявам? Той има колко титли от Големия шлем, колко пари в банковата сметка? Мисля, че може да поеме една топка в гърдите. Въобще нямам намерение да се извинявам. Да, целех се в него. Исках да го уцеля точно в гърдите, но той има добри ръце".Надал всъщност успя да се дръпне и топката се удари в ракетата му, а след като видя, че съперникът няма намерение да се извини, го изгледа лошо. Испанецът обясни, че няма значение дали е бил ядосан. "Аз мога да се предпазя, но при подобен удар топката може да отиде на всякъде и да удари съдия на линията или някой от публиката. Не става дума какво чувствам аз, но историята на този спорт е свързана с уважение", коментира дипломатично ситуацията.Въпреки пестеливите си изказвания, Рафа каза малко повече от обикновено. Той коментира възможностите на Кирьос и не го записа с похвали: "Ако, ако, ако. Не съществува подобно нещо. Той е много талантлив, но трябва да направиш много неща, за да бъдеш шампион. Без да обичаш играта достатъчно, е трудно да постигаш големи неща".Отношенията между двамата станаха напрегнати след едно интервю, в което Кирьос отправи някои нападки към Надал, като го обвини, че не показва достатъчно уважение към съперника, когато губи. След вчерашната загуба австралиецът се оплака от забавянията на играта и от съдийството. Той каза, че много пъти е трябвало да изчаква испанеца да се нагласи и реферът е ползволявал това.Друг акцент след мача бяха посещенията на Ник в лондонски барове. Той бе засечен да стои до късно преди двубоя, а след срещата сам пусна клипче как пие в заведение. Попитан дали би играл по-добре, ако не е посетил бара, Кирьос отговори с една дума: "Не". След това допълни към журналиста: "Прекалено си развълнуван да ми зададеш този въпрос. Очевидно нямаш личен живот". Малко по-късно той разпозна сред журналистите и човек, с когото заедно са били в бара преди мача, което доста го развесели.Австралиецът бе откровен за пореден път относно вижданията си към тениса и това как той подхожда. "Знам на какво съм способен. Аз съм страхотен тенисист, но не съм голям професионалист. На този етап не мисля, че мога да се боря за титла от Големия шлем. Не съм тренирал достатъчно, нямам треньор, не съм прекарал достатъчно време във фитнеса. И пак съм на ниво, че мога да споря с един от най-добрите в света и да имам шансове за победа. Харесва ми начина, по който правя нещата. В крайна сметка това е тенис. Толкова ли е важно? За мен не е", сподели той.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4337 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1