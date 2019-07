Тенис Плишкова с осма поредна победа на трева 05 юли 2019 | 18:01 - Обновена 0



Плишкова взе първия сет със серия от три поредни гейма, но във втората част азиатката поведе с 4:1 и успя да изравни резултата. Чехкинята дръпна с ранен пробив и 3:1 в решителния трети сет и запази преднината си до края. За място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу сънародничката си Каролина Мухова.



2nd straight qualification in #Wimbledon 2nd week for Karolina Pliskova who defeated Hsieh Su-wei, 6-3 2-6 6-4 pic.twitter.com/PCOBwN6wKL — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 5, 2019

22-годишната дебютантка в основната схема на "Уимбълдън" елиминира в третия кръг поставената под номер 20 Анет Контавейт (Естония) със 7:6(7), 6:3. Мухова навакса ранен пасив от 0:2 гейма, а в последвалия тайбрек спечели драматично с 9:7 точки. Във втората част тя реализира единствен пробив за 5:3, след което затвори мача при собствен сервис, след като навакса изоставане от 15:40. Каролина Плишкова се класира за втора поредна година за четвъртия кръг на "Уимбълдън". Поставената под номер 3 чехкиня пласира 14 аса и надделя над 28-ата в схемата Су-Вей Сие (Тайван) с 6:3, 2:6, 6:4 за 106 минути. Така тя постигна осма поредна победа на трева, след като през миналия уикенд спечели титлата в Ийстбърн.Плишкова взе първия сет със серия от три поредни гейма, но във втората част азиатката поведе с 4:1 и успя да изравни резултата. Чехкинята дръпна с ранен пробив и 3:1 в решителния трети сет и запази преднината си до края. За място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу сънародничката си Каролина Мухова.22-годишната дебютантка в основната схема на "Уимбълдън" елиминира в третия кръг поставената под номер 20 Анет Контавейт (Естония) със 7:6(7), 6:3. Мухова навакса ранен пасив от 0:2 гейма, а в последвалия тайбрек спечели драматично с 9:7 точки. Във втората част тя реализира единствен пробив за 5:3, след което затвори мача при собствен сервис, след като навакса изоставане от 15:40.

