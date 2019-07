Моторни спортове Маркес оглави втората MotoGP тренировка в Германия 05 юли 2019 | 16:41 0



The world champion is fastest in FP2 at the Sachsenring! #GermanGP pic.twitter.com/e4cyMQna9a — MotoGP™ (@MotoGP) July 5, 2019 How low can you go! @marcmarquez93 hits 65 degrees of lean angle at turn 3 with @FabioQ20 not far away! #GermanGP pic.twitter.com/d3AuaHsLGp — MotoGP™ (@MotoGP) July 5, 2019 Пилотът на Honda Марк Маркес приключи втората свободна тренировка от MotoGP в Германия на върха. На пистата "Заксенринг", където Маркес печели през последните десет години, той бе с 0.341 сек по-бърз от втория – пилота на Suzuki Алекс Ринс. Марк почти падна от мотора си на първия завой от първата си летяща обиколка, но съумя да се задържи на машината. Най-доброто му време дойде пет минути преди края на тренировката. Второто място си гарантира Ринс, а с третото трябваше да се примири сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро. Последната обиколка на французина, който бе най-бърз на германското трасе сутринта, бе провалена от неговия съотборник Франко Морбидели. Инцидентът им пък предизвика обилна порция гняв от страна на Куартараро. Маверик Винялес със заводската Yamaha остана четвърти, а пилотът на КТМ Пол Еспергаро направи така че да има четирима испанци в топ 5. Кал Кръчлоу, който кара с контузия в крака, завърши тренировката шести със своята Honda, а Джак Милър със сателитния Ducati бе най-бързият пилот с италианския мотор, следван от Андреа Довициозо и съотборника му Данило Петручи. Валентино Роси приключи тренировката на десето място. Алейш Еспергаро бе най-бърз с Aprilia следобед на 11-а позиция, а Щефан Брадъл, който замества този уикенд Хорхе Лоренсо в Honda, остана 14-и, но на по-малко от секунда изоставане от Маркес. Сателитният пилот на Ducati Франческо Баная пропусна втората тренировка, тъй като трябваше да посети болница заради болки в главата след инцидента, който претърпя в сутрешната тренировъчна сесия.

