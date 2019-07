Испания Кроос: Партитата на Кристиано бяха най-шумните 05 юли 2019 | 16:04 - Обновена 0



Халфът на Реал Мадрид Тони Кроос разкри, че Кристиано Роналдо организирал най-шумните партита с барбекю по време на престоя си в клуба. Португалецът беше съсед на германеца в испанската столица. “Най-шумните партита с барбекю бяха в неговата къща. Понякога дори трябваше да ги молим да намалят шума”, заяви Кроос пред ZDF, като добави, че самият той не е присъствал на купоните, тъй като вечерял по друго време. Играчът говори и за груповия чат в Whatsapp на тима. “Пътуваме за мач и си говорим, но винаги има някой, който спи. Чрез чата обаче успяваме да контактуваме и с него”, продължи той. Когато се прибере вкъщи, Кроос забравя за футбола. “Семейството е на първо място. Прекрача ли прага на дома, децата ми не ги интересува дали съм победил с 5:0, или съм загубил”, сподели той. Toni Kroos has spoken about his former ‘noisy’ neighbour Cristiano Ronaldo, Real Madrid and the focus on building “a top team” for next season....https://t.co/n2enoPDhsA — AS English (@English_AS) 5 юли 2019 г. Германският национал вярва в качествата на Реал Мадрид след слабия сезон. “Имаме добър състав. Трябва да се има предвид, че в последните години едва се подсилвахме и винаги залагаме на един и същ отбор, който имаше успех. След година на по-малко успехи е нормално най-вече в Мадрид да има промени. Не знам дали съставът е завършен, или ще пристигнат още един или двама. Убеден съм обаче, че ръководството ще събере топ отбор, който ще се бори за всичко. Това е нещо, което показахме през последните години. Трите трофея в Шампионската лига също са заслуга на ръководството, защото изградиха тим с мисъл за бъдещето, който за три години едва беше докоснат. Затова не се тревожа”, допълни той. Германският национал вярва в качествата на Реал Мадрид след слабия сезон. “Имаме добър състав. Трябва да се има предвид, че в последните години едва се подсилвахме и винаги залагаме на един и същ отбор, който имаше успех. След година на по-малко успехи е нормално най-вече в Мадрид да има промени. Не знам дали съставът е завършен, или ще пристигнат още един или двама. Убеден съм обаче, че ръководството ще събере топ отбор, който ще се бори за всичко. Това е нещо, което показахме през последните години. Трите трофея в Шампионската лига също са заслуга на ръководството, защото изградиха тим с мисъл за бъдещето, който за три години едва беше докоснат. Затова не се тревожа”, допълни той.

