Андреас Перейра преподписа с Юнайтед

Халфът на Манчестър Юнайтед Андреас Перейра подписа нов договор с клуба. Контрактът е за четири години с обичайната опция за допълнителни 12 месеца. 23-годишният бразилец, който е роден в Белгия, се присъедини към академията на "червените дяволи" през 2011-а. Той има 35 мача за първия отбор на Юнайтед.

"Прекарах вече толкова дълго време в Манчестър, че вече приемам града и клуба като мой дом. Изключително щастлив съм, че ще продължа кариерата си тук. Мениджърът демонстрира голямо доверие в мен и аз нямам търпение да започнем новата кампания под негово ръководство.

Знаем, че трябва да работим здраво и започнахме да го правим от първия ден на предсезонната подготовка. Ще дам всичко от себе си, за да помогна да отбора да се представя по начина, по който трябва. Искам да благодаря на семейството си за доверието и на Бог за възможността, която ми даде", заяви Перейра.

@AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal