Моторни спортове Куартараро пред Маркес и Роси в първата тренировка от MotoGP в Германия 05 юли 2019 | 12:18 0



копирано

@FabioQ20 fastest on Friday morning!



The Frenchman continues his sensational run of form, edging out @marcmarquez93 in FP1! #GermanGP pic.twitter.com/CjH2NKUrDt — MotoGP™ (@MotoGP) July 5, 2019 Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро бе най-бърз в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Германия. Дебютантът в кралския клас този сезон остави на второ и трето място съответно лидера в генералното класиране Марк Маркес с Honda и ветерана Валентино Роси с Yamaha. Маркес доминира в по-голямата част от тренировката с олекотено, карбоново шаси на машината си, което миналия уикенд използва и неговият съотборник Хорхе Лоренсо. Тогава обаче испанецът претърпя тежко падане и получи травма на гърба, заради което в Германия е заместван от тест пилота на Honda Щефан Брадъл. Пет от шестте конструктора в мотоциклетния шампионат пък намериха място в топ 8 на трасето "Заксенринг". Зад топ 3 45-минутната сесия завършиха Алекс Ринс със Suzuki, Маверик Винялес с втората заводска Yamaha и Андреа Довициозо с Ducati. На седмо и осмо място останаха Джак Милър със сателитен Ducati и Андреа Яноне с Aprilia. Кал Кръчлоу, който вчера получи фрактура на големия си пищял и контузия на коляното си след падане с велосипед, приключи тренировката десети. Пол Еспергаро с КТМ завърши 11-и, секунда зад Куартараро. Единственият инцидент претърпя сателитният пилот на Ducati Франческо Баная на осмия завой на "Заксенринг". Turn 8 at the Sachsenring has caught out a few riders over the years! @PeccoBagnaia loses the front end of his @pramacracing Ducati! #GermanGP pic.twitter.com/M1qrxYgDsD — MotoGP™ (@MotoGP) July 5, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 171

1