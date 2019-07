Други Деймиън Дилейни обяви края на състезателната си кариера 05 юли 2019 | 10:31 0



As of today I’ve left Waterford football club. There’s players there with fantastic potential who need to play to develop and I don’t want to hinder that development so the time has come. Thanks to everyone for giving me the opportunity. — DD27 (@DamienDelaney8) 4 юли 2019 г. 37-годишният централен бранител игра за последно за ирландския Уотърфорд. Преди това той бе част и от състава на Корк Сити, от който тръгна към големия футбол. В кариерата си защитникът е носил още екипите на Лестър, Стокпорт, Хъдърсфийлд, Мансфийлд Таун, Хъл Сити, Куинс Парк Рейнджърс, Ипсуич и Кристъл Палас.

2) So that's me officially retired, thanks to everyone who's played a part in helping me live out my dreams. It's been amazing. — DD27 (@DamienDelaney8) 4 юли 2019 г. Макар и Дилейни да не е сред най-известните имена извън британските острови, той се ползва с особено популярност сред феновете и ръководството на Рома. По непотвърдена информация преди няколко години в Лондон Дилейни е спасил с бързите си реакции живота на сина на един от шефовете в италианския клуб. По тази причина и от Рома бяха едни от първите, които поздравиха ирландеца за успешното завършване на кариерата му.



