Секссимволът на биатлона влезе в болница

Става ясно, че проблемите й са вследствие на тренировките в екстремна горещина, тъй като термометрите са показвали 37 градуса, когато тя се е подлагала на натоварвания. Лекарите са оптимисти за бързото й възстановяване, но все пак са я оставили под наблюдение за няколко дни. View this post on Instagram A post shared by (@dorothea_wierer) on Jun 29, 2019 at 5:30am PDT

на т кадъра, който Вирер е качила се вижда, че тя е поставена на системи. През 2018 година подобна снимка качи американският плувец Райън Лохте, който беше наказан след това за 14 месеца, защото му е бил влят неразрешен препарат.

Италианският секссимвол на биатлона Доротея Вирер е влязла в болница заради стомашни проблеми. Чаровната италианка качи снимка от болничното легло в Кавалезе.Става ясно, че проблемите й са вследствие на тренировките в екстремна горещина, тъй като термометрите са показвали 37 градуса, когато тя се е подлагала на натоварвания. Лекарите са оптимисти за бързото й възстановяване, но все пак са я оставили под наблюдение за няколко дни.на т кадъра, който Вирер е качила се вижда, че тя е поставена на системи. През 2018 година подобна снимка качи американският плувец Райън Лохте, който беше наказан след това за 14 месеца, защото му е бил влят неразрешен препарат.



