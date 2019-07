Други спортове Гол мъж взриви световното по крикет 05 юли 2019 | 01:09 0



Caught Naked on Camera - A Fan from Stadium Came Naked on Pitch during #ENGvNZ match at Durham #CWC19 pic.twitter.com/bZ55qWiU20 — We Are England Cricket Fans (@ECB_CricketFans) July 4, 2019

Дори традиционен и консервативен спорт като крикета не беше пожален от появата на страйкъри на терена. Гол мъж се появи по време на мача между Англия и Нова Зеландия и хвана неподготвени стюардите. Най-атлетичният от тях обаче взе решение да скочи и успя да го повали, макар и с цената на доста смущаващ кадър, който вече обикаля социалните мрежи. Последният случай със страйкър на терена беше доста по-приятен за стюардите, когато по време на финала на Шампионската лига атрактивната Кинси Волански прекъсна мача между Ливърпул и Тотнъм.



