Тенис Беретини сложи край на кариерата на Багдатис 04 юли 2019 | 23:32 - Обновена 0



копирано



Thanks for the memories, @marcosbaghdatis! — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Багдатис е полуфиналист на "Уимбълдън" през 2006 година, а най-голямото постижение в кариерата му идва през същата година на Australian Open, където достига до финала. В него кипърецът губи в четири сета от Роджър Федерер. Багдатис завършва кариерата си с 4 титли на сингъл, а най-доброто му класиране в световната ранглиста е 8-о място (през август 2006).

.@marcosbaghdatis has given his fans everything during his 16-year career.



Why stop now?



: @Wimbledon pic.twitter.com/IeG80dT4oV — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Беретини ще играе в третия кръг с №24 в схемата Диего Шварцман (Аржентина), а втория кръг преодоляха още италианецът Фабио Фонини и американецът Тенис Сандгрен. Поставеният под №12 Фонини надви унгареца Мартон Фучович с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:3, а Сандгрен прекърши също в пет сета французина Жил Симон (№20) - 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 8:6. Фонини и Сандгрен ще премерят силите си в следващия етап от турнира.

"It's one thing that I don't want to leave."



It's been a pleasure, @marcosbaghdatis pic.twitter.com/RlaZyiWgqm — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Известен е и съперникът на Роджър Федерер в третия кръг. Това е поставеният под №27 французин Люка Пуй, който надигра в три сета сънародника си Грегоар Барере с 6:1, 7:6 (0), 6:4. The end of a fun & fabulous career



Thanks for the memories, @marcosbaghdatis! pic.twitter.com/0xYpyCH2zn — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Кипърецът Маркос Багдатис приключи с професионалния тенис на 34 години. Това стана факт след загубата на участвалия с "уайлд кард" ветеран с 1:6, 6:7 (4), 3:6 от поставения под №17 италианец Матео Беретини във втория кръг на "Уимбълдън". Багдатис бе обявил преди началото на турнира, че това е последното състезание в професионалната му кариера. Във вторник той спечели мача си от първия кръг, но днес силите му не стигнаха дори за сет срещу намиращия се в силна форма Беретини.Багдатис е полуфиналист на "Уимбълдън" през 2006 година, а най-голямото постижение в кариерата му идва през същата година на Australian Open, където достига до финала. В него кипърецът губи в четири сета от Роджър Федерер. Багдатис завършва кариерата си с 4 титли на сингъл, а най-доброто му класиране в световната ранглиста е 8-о място (през август 2006).Беретини ще играе в третия кръг с №24 в схемата Диего Шварцман (Аржентина), а втория кръг преодоляха още италианецът Фабио Фонини и американецът Тенис Сандгрен. Поставеният под №12 Фонини надви унгареца Мартон Фучович с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:3, а Сандгрен прекърши също в пет сета французина Жил Симон (№20) - 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 8:6. Фонини и Сандгрен ще премерят силите си в следващия етап от турнира.Известен е и съперникът на Роджър Федерер в третия кръг. Това е поставеният под №27 французин Люка Пуй, който надигра в три сета сънародника си Грегоар Барере с 6:1, 7:6 (0), 6:4. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1109

1