Тенис Здрава битка, но Кирьос не успя да спре Надал 04 юли 2019 | 22:58 - Обновена



Back on top



: @Wimbledon | @RafaelNadal pic.twitter.com/hKc3QQ9fyq — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Надал влезе по-добре в мача, направи ранен пробив, поведе с 3:0 и задържа аванса си от брейк, за да спечели първия сет. Във втората част Кирьос нанесе първия удар, правейки пробив във втория гейм. Веднага след това 24-годишният австралиец обърна гейм от 15:40 и затвърди пробива - 3:0. В седмия гейм испанецът върна пробива, но последва рибрейк и при 5:3 Кирьос бе в позиция да сервира за сета. С гейм на 15 ексцентричният и скандален австралиец изравни резултата в отделните части.

Rafa has the last word @RafaelNadal defeats Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3). | #Wimbledon pic.twitter.com/k43Gf5cgxx — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 В третия и четвъртия сет не се стигна до нито една точка за пробив, но и в двата тайбрека Надал успя да надделее. В тайбрека на третия сет Надал си изгради аванс от 4:1, 5:2 и 6:3 преди да пречупи съперника си със 7:5. Във втория тайбрек испанецът бе още по-убедителен, като поведе с 3:0, а после с 5:2. Със 7:3 Надал сложи край на четвъртия сет, а с това и на мача.

Grit during the match, grace when it ends.



Hats off to @RafaelNadal and @NickKyrgios for an incredible battle!



