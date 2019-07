Тенис Серина Уилямс с обрат срещу квалификантка 04 юли 2019 | 20:56 - Обновена 0



Always time for the fans #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/ejXlFjRNgz — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019 Уилямс допусна ранен пробив в първия сет, след който изостана с 0:3 и не успя да обърне резултата в своя полза в първата част. Във втората част обаче американската ветеранка “захапа” 18-годишната си противничка от самото начало и поддържаше аванс от един пробив - 2:0, 3:1, 4:2. В седмия гейм Уилямс реализира нов пробив и след това с помощта на началния си удар затвори втория сет. В решаващата трета част Юван поведе с 2:1, но след това Уилямс си изгради преднина от 5:2. Заемащата 133-о място в ранглистата на WTA Юван се пребори за следващите два гейма, но сервирайки втори път за победата, Уилямс не сгреши и продължава напред след 94 минути игра на Корт №1. В третия кръг Серина ще играе с германката Юлия Гьоргес.

.@MagdaLinette reaches the third round at @Wimbledon for the very first time!



Completing the upset win over No.25 seed Anisimova! ---> https://t.co/bOra8RItUL pic.twitter.com/NcAsrgxqo5 — WTA (@WTA) July 4, 2019 За третия кръг се класира и поставената под №13 Белинда Бенчич. Швейцарката помете с 6:3, 6:1 естонката Кая Канепи и в следващия етап ще мери сили с американката Алисън Риск. Представителката на САЩ имаше тежък мач със сръбкинята Ивана Йорович, като я победи с 6:2, 6:7 (3), 9:7. No.13 seed @BelindaBencic sees off Kanepi in straight sets!



За третия кръг се класира и поставената под №13 Белинда Бенчич. Швейцарката помете с 6:3, 6:1 естонката Кая Канепи и в следващия етап ще мери сили с американката Алисън Риск. Представителката на САЩ имаше тежък мач със сръбкинята Ивана Йорович, като я победи с 6:2, 6:7 (3), 9:7. No.13 seed @BelindaBencic sees off Kanepi in straight sets!



Booking a place in the third round at @Wimbledon! ---> https://t.co/Ny4DaF0CzT pic.twitter.com/y4T2P6PjwB — WTA (@WTA) July 4, 2019 От турнира междувременно отпадна друга американка - №25 в схемата Аманда Анисимова (САЩ). 17-годишната полуфиналистка от "Ролан Гарос" преклони глава пред полякинята Магда Линет с 4:6, 5:7. Линет е следващата съперничка на двукратната шампионка Петра Квитова (Чехия).

