Тенис "Щастлива губеща" шокира шампионката Кербер 04 юли 2019 | 19:47 - Обновена 0



копирано





31-годишната Кербер допусна пробив още в първия гейм в мача, но взе убедително първия сет, в който имаше общо 6 брейка. Вторият сет започна с три поредни пробива, но 25-годишната Дейвис първа удържа свое подаване в тази част и поведе с 3:1. Американката направи още един пробив в седмия гейм и с 6:2 изпрати мача в решаващ трети сет. Кербер спечели първия гейм в решаващата трета част, но след това нещата се развиха кошмарно за носителката на 3 титли от “Големия шлем”, която загуби 6 поредни гейма и отпадна безславно от турнира.

No.4 seed @kikibertens saves match point before charging back to seal victory at @Wimbledon!



Getting the second round win over Townsend! -->https://t.co/BrOuq7IXB5 pic.twitter.com/imb7KYXXOY — WTA (@WTA) July 4, 2019 На косъм от отпадането бе и поставената под №4 Кики Бертенс. Холандката трябваше да прави обрат срещу американката Тейлър Таунзънд и оцеля след 3:6, 7:6 (5), 6:2. Нещо повече, холандката трябваше да отразява и мачбол - при 6:5 за Таунзънд и сервис на американката във втората част. В крайна сметка Бертенс се добра до тайбрек, който взе със 7:5, а в третия сет доминираше и се класира за третия кръг на “Уимбълдън”. Там четвъртфиналистката от миналата година ще играе с чехкинята Барбора Стрицова.

British No.1 @JohannaKonta impresses the home crowd with a second round win!



Getting the better of Siniakova in straight sets at @Wimbledon! --> https://t.co/LPX41cFnUx pic.twitter.com/ql4biCAbmq — WTA (@WTA) July 4, 2019 Голямата надежда на домакините Йохана Конта пък не загуби сет срещу чехкинята Катерина Синякова. Конта спечели с 6:3, 6:4, но в третия кръг я чака тежка съперничка - американката Слоун Стивънс. напред продължава и миналогодишната полуфиналистка Юлия Гьоргес. Поставената под №18 германка не срещна трудности срещу квалификантката от Русия Варвара Флинк - 6:1, 6:4.

Шампионката от миналия сезон Анжелик Кербер претърпя шокиращо поражение във втория кръг на тазгодишното издание на “Уимбълдън”. Бившата №1 в света, поставена под №5 в схемата тази година, загуби с 6:2, 2:6, 1:6 от “щастливата губеща” от квалификациите Лорън Дейвис (САЩ). Германската левичарка направи само 13 уинъра (45 за американката Дейвис) и след 1 час и 55 минути игра трябваше да преклони глава пред 95-ата в света състезателка, която едва за втори път в кариерата си достига до третия кръг на “Уимбълдън”.31-годишната Кербер допусна пробив още в първия гейм в мача, но взе убедително първия сет, в който имаше общо 6 брейка. Вторият сет започна с три поредни пробива, но 25-годишната Дейвис първа удържа свое подаване в тази част и поведе с 3:1. Американката направи още един пробив в седмия гейм и с 6:2 изпрати мача в решаващ трети сет. Кербер спечели първия гейм в решаващата трета част, но след това нещата се развиха кошмарно за носителката на 3 титли от “Големия шлем”, която загуби 6 поредни гейма и отпадна безславно от турнира.На косъм от отпадането бе и поставената под №4 Кики Бертенс. Холандката трябваше да прави обрат срещу американката Тейлър Таунзънд и оцеля след 3:6, 7:6 (5), 6:2. Нещо повече, холандката трябваше да отразява и мачбол - при 6:5 за Таунзънд и сервис на американката във втората част. В крайна сметка Бертенс се добра до тайбрек, който взе със 7:5, а в третия сет доминираше и се класира за третия кръг на “Уимбълдън”. Там четвъртфиналистката от миналата година ще играе с чехкинята Барбора Стрицова.Голямата надежда на домакините Йохана Конта пък не загуби сет срещу чехкинята Катерина Синякова. Конта спечели с 6:3, 6:4, но в третия кръг я чака тежка съперничка - американката Слоун Стивънс. напред продължава и миналогодишната полуфиналистка Юлия Гьоргес. Поставената под №18 германка не срещна трудности срещу квалификантката от Русия Варвара Флинк - 6:1, 6:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2548 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1