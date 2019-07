Тенис Нови изненади на "Уимбълдън" - Чилич и Иснър отпаднаха 04 юли 2019 | 18:33 - Обновена 0



@joaosousa30 reaches R3 at #Wimbledon for the second time. pic.twitter.com/PH9S4m9mnb — ATP Tour (@ATP_Tour) July 4, 2019 Соуса се справи с Чилич за 2 часа и 11 минути, като не загуби нито веднъж подаването си и реализира по един пробив във всеки от трите сета. Двамата тенисисти записаха по 9 аса, но Чилич допусна и 8 двойни грешки, а португалецът - само една. Хърватинът направи 33 уинъра - с 11 повече от Соуса, но португалецът бе почти безгрешен на корта. Ибериецът направи едва 7 непредизвикани грешки, а Чилич - цели 46.



В третия кръг Соуса, ще играе с представителя на домакините от Великобритания Даниел Еванс, който елиминира №18 в схемата Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:3, 6:2, 7:6 (2).

150 Tour-level wins and counting…



Mikhail Kukushkin books his spot into the third round after beating No.9 seed John Isner in a marathon match on No.3 Court#Wimbledon pic.twitter.com/JJMnnjaZFI — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019 От турнира отпадна и още един поставен играч - №9 Джон Иснър. 208-сантиметровият американец заби 34 аса, но преклони глава пред представителя на Казахстан Михаил Кукушкин. 58-ият в ранглистата Кукушкин надви полуфиналиста от 2018 година с 6:4, 6:7 (3), 4:6, 6:1, 6:4 след 3 чаас и 5 минути игра.



Напред продължава междувременно поставеният под №8 Кей Нишикори. Японецът се наложи с 6:4, 6:4, 6:0 над британеца Камерън Нори и ще срещне в следващия етап американеца Стийв Джонсън. Място в третия кръг си осигури и французинът Жо-Вилфред Цонга, който надигра със 7:6 (4), 6:3, 6:3 литовеца Рикардас Беранкис.

