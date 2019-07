Моторни спортове Данило Петручи подписа нов договор с Ducati в MotoGP 04 юли 2019 | 17:00 - Обновена 0



Official: @Petrux9 will stay with the Ducati team in 2020! #MotoGP | https://t.co/wWHAx1ysnS — MotoGP™ (@MotoGP) July 4, 2019 Данило Петручи ще бъде заводски пилот на Ducati в MotoGP и през сезон 2020, потвърдиха от италианския конструктор. Петручи замени Хорхе Лоренсо в отбора тази година с едногодишен договор и със солидните си резултати, включващи победа на домашната "Муджело", успя да убеди Ducati да му предложат нов контракт. Отборът бе готов с предложението си още в средата на месец юни, но Петручи бе заявил, че все още двете страни не са постигнали споразумение около условията си. Ден преди старта на състезателния уикенд за Гран При на Германия Ducati официално обявиха, че сделката е сключена. Новият контракт отново е за една година. June 2nd: Wins first MotoGP race



July 4th: Extend deal as factory rider at Ducati



Danilo Petrucci has agreed to ride for Ducati in the 2020 season pic.twitter.com/q0iKwYD3we — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 4, 2019 След първите осем кръга Петручи заема трета позиция в генералното класиране на шампионата, изоставайки с едва осем точки от съотборника си Андреа Довициозо и с 52 точки от лидера Марк Маркес.

