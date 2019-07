Джон Джоунс: Вярвам, че ще приключа Тиаго Сантош в два рунда (видео)

Джон Джоунс е уверен, че този уикенд във Вегас ще може да защити титлата си в полутежка категория. Той се изправя срещу много мощен боец с лицето на Тиаго Сантош , но това не го притеснява. Bones вярва, че мускулите на бразилеца ще му помагат в първия два рунда, но с течение на времето ще се обърнат срещу него. Джон Джоунс осъзнава, че винаги има риск да бъде нокаутиран, но не смята, че Сонтош притежава нужните умения, за да вкара този един удар, който може да промени всичко:

"Всеки боец, с който съм се бил досега в UFC е имал силата, за да ме нокаутира. Важно е обаче да имаш уменията, за да вкараш този удар. Все още не се е появил боец, който може да вкара този удар и нищо няма да се промени този уикенд. ММА е спорт, в който трябва да си издръжлив. Понякога се налага да изкараш 25 минути в клетката. Мисля, че в първите два рунда неговите мускули ще му помагат. След това обаче те ще се обърнат срещу него, защото той ще се измори.

Всъщност сега аз съм доста по-лек от обичайното. Моята идея е, че се бия с боец, който се качва от средна категория и не трябва да съм по-силен. Трябва да мога да се движа добре и да съм издръжлив. Вярвам, че ако стигнем по-далеч от втория рунд, то нещата бързо ще се обърнат в моя полза. Вярвам също, че мога да го приключа в два рунда и ще видим какво ще стане. "

Will Thiago Santos be the one to finally solve the Jon Jones puzzle and dethrone the champ at #UFC239? @DanTomMMA and @MMAjunkieJohn break it down.



