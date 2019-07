Оптимизъм в Аржентина въпреки отпадането от Бразилия на Копа Америка

Аржентина остава пълна с оптимизъм за бъдещето на националния си отбор, въпреки че ще изпрати още една година без титла. Поражението с 0:2 от Бразилия на полуфинала преди два дни на турнира Копа Америка увеличава периода без каквато и да е титла вече на 26 години.

"Тук има някои добри и важни за отбора играчи, които са дошли да покажат любовта си към националната фланелка и искат да бъдат тук, заяви суперзвездата Лионел Меси, който стана на 32 години по време на турнира. Тук има бъдеще, имаме много млади играчи, които трябва да получат време, за да успеят. Трябва да уважим качествата и мотивацията им.

Единствената титла с екипа на страната за Меси е от олимпийския футболен турнир през 2008-а година в Пекин с отбора до 23 години. Но въпреки това и натоварената програма с Барселона, той никога не бяга от отговорност и ако може да помогне, няма да откаже.

"Ако мога да помогна с нещо, аз ще го направя. Чувствам се комфортно с тези хора в отбора, добави Меси.

Сега обаче прави впечатление, че реакцията му е коренно различна в сравнение с поражението на финала на същия турнир през 2016-а година, когато обяви края на участията си за Аржентина. Същото беше и след финала на Световното през 2014-а година. Меси, Серхио Агуеро и Анхел ди Мария са единствените трима от онзи отбор, който падна с 0:1 от Германия на Мондиала в Бразилия.

Актуалният отбор на Аржентина има и доста неопитен, но пък мотивиран треньор- Лионел Скалони, който дълго време е играл именно с Меси. Скалони беше назначен като временен наставник, а бъдещето му трябва да стане ясно до дни. Но позитивните новини за Аржентина са свързани с представянето на някои непознати досега лица като Хуан Фойт, Родриго де Паул и Лаутаро Мартинес.

@PMoggio ARGENTINA will denounce the CONMBEBOL TO FIFA for the most arbritraje, then there is sanction to the CONCACAF for the gift of the referee to Mexico to reach the final, that VERGUENZA and the VAR when gentlemen. https://t.co/TmBPsqYVKG