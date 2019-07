Манчестър Сити официално се похвали с най-скъпото си попълнение

Манчестър Сити официално обяви трансфера на Родри от Атлетико Мадрид . Сделката е рекордна за "гражданите", които платиха освобождаващата клауза в контракта на халфа с "дюшекчиите". Нейният размер е 62.5 милиона паунда (70 милиона евро). Още вчера испанският клуб потвърди, че откупната клауза е била депозирана във футболната лига.Договорът на 23-годишния испанец е за пет сезона. Той на практика се явява второто ново попълнение на Джосеп Гуариола за това лято, след като вчера клубът си върна и Анхелиньо.

"Постиженията на Манчестър Сити в последните две години са невероятни и аз очаквам с нетърпение да стана част от този талантлив състав. Не става дума само за трофеите, които тимът спечели, но и за начина, по който отборът се води, опитвайки се да играе атакуващо през цялото време. Това е стил, който ме вълнува. Нямам търпение да започна да работя с Пеп Гуардиола и новите ми съотборници. Надявам се, че можем да постигнем страхотни неща заедно", заяви Родри пред сайта на Манчестър Сити.

