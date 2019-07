Бразилия отстрани Полша от битката за титлата в Лигата на нациите (видео + снимки)

Националките на Бразилия записаха драматичен успех над Полша в група Б от финалната шестица в Китай. Волейболистките на "Селесао" отстраниха "дружина" с 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10) в мач, изигран в Нанкин.



Така момичетата на Жозе Роберто Гимараеш са втори в групата с 2 точки (1 победа), полякините са на последното, трето място с 1 точка и 2 поражения.



Топреализатор бе Ана Беатрис Кореа с 22 точки (8 блокади!), 17 точки добави Габриела Гимараеш (1 блокада). За "червено-белите" Малвина Смажек отново бе на топ ниво и записа 32 точки на сметката си, но не бяха достатъчни за победа.



Двата тима ще играят на полуфинали срещу първите два отбора от другата група.

