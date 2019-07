Селтик се подсили с играч от Рапид (Виена)

Боли Болинголи-Мбомбо беше трансфериран в Селтик от Рапид Виена, потвърдиха от шотландския шампиона. 24-годишният ляв бек преминава на "Селтик Парк" с договор за четири сезона.

Цената на Болинголи-Мбомбо е около три милиона лири. До момента позицията на ляв краен бранител беше заемана от Киърън Тиърни, който най-вероятно ще бъде продаден в клуб от Англия.

"It feels amazing to be part of the Celtic Family. Hopefully I can help the club win more titles and trophies.”



@CelticTV exclusive: @BBolingoli speaks after signing a four-year deal with the #TrebleTreble winners. pic.twitter.com/vDqqpmAlkb