Бавен ли е Валентино Роси? Ако гледаме цифрите – ни най-малко

Enjoy some of his best #ItalianGP wins and tell us which is your favourite! pic.twitter.com/HZyIPCLK0W — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019 В последния месец и половина ситуацията при ветерана в мотоциклетния спорт Валентино Роси далеч не изглежда розова. Поглеждайки цифрите от началото на 20-ия му сезон в MotoGP обаче може да кажем, че и доста лош късмет е връхлетял деветкратния шампион наскоро.Последните три състезания – на "Муджело", "Каталуня" и "Асен" - Роси претърпя три поредни отпадания, което му се случва за първи път от 2011 г. - първата му година с Ducati. Това бе неговият най-лош сезон някога със среден резултат от 8.17 точки за 17-те състезания. През 2019-а, още преди да сме преполовили календара, неговият среден резултат е 9 точки на състезание, като показателят се смъкна именно след последните три кръга.И докато някои твърдят, че Доктора вече не може да развие скоростта, която имаше смелостта преди години, цифрите ги оборват. За първите пет състезания от началото на 2019-а, пилотът на Yamaha финишираше средно на 4.2 сек зад победителя, което, ако бе преди десет години, би му гарантирало подиум във всяко едно от тези пет състезания. Ветеранът от Тавулия не е бавен, но благодарение на техническите регулации и гумите, предоставени от Michelin, всеки е бърз и разликата между пилотите става все по-малка. В САЩ Роси се бори за победата, но бе надвит от таланта на Suzuki Алекс Ринс. В Барселона Доктора си спечели четвърто място на стартовата решетка – второто му най-добро постижение за сезона след Тексас, но не успя да покаже на какво е способен в неделя заради състезателния инцидент с Хорхе Лоренсо, Андреа Довициозо и Маверик Винялес. На "Муджело" и "Асен" - обичани от Роси трасета – той допусна две грешки, довели до падане, но дори преди тях Валентино демонстрира отлична скорост. В обиколката преди инцидента на "Муджело" италианецът бе с по-бърза обиколка от лидера, а на "Асен" в неделя той поддържаше времето си от квалификацията преди да докосне мотора на Такааки Накагами и двамата да се озоват в чакъла. Some things are more important than racing @ValeYellow46's first thought is to check on @takanakagami30 after their Assen crash. Thankfully, both riders were ok #DutchGP pic.twitter.com/zaBRxl8LSI — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2019 Със сигурност тези цифри не биха успокоили нито Валентино, нито неговите тифози, но с малко повече късмет в Германия този уикенд, Доктора може да материализира тази добра скорост в задоволителен резултат.

