Поредна идея за важна промяна в Шампионската лига

Ceferin says the idea of “protecting” teams who reach the latter stages of the #UCL by ensuring they qualify for the following season’s tournament is among the reforms being considered for the competition https://t.co/U9VqNsrn3b — Times Sport (@TimesSport) July 4, 2019

"When we had a project of supporting the refugees in Jordan,it was so satisfying seeing people playing football on the newly constructed pitch with so much joy. This was the best moment in My life. As @UEFA we are dedicated 2 changing lives thru sports..",UEFA boss eferin said pic.twitter.com/2AUJbkt4rO — Ritah Aliguma (@RitahAliguma) July 1, 2019

Президентът на УЕФА Александър Чеферин разкри за поредни идеи за промени във формата на Шампионската лига. Босът на евроцентралата предлага занапред всички отбори, достигнали до четвъртфиналите в надпреварата, да си гарантира участие в турнира и през следващия сезон. Освен това словенецът пак засегна темата за групи от по осем отбора, която се прокрадна през последните месеци. Чеферин говори и за нов супер мач за званието “Шампион на шампионите”. Всичко това ще бъде дискутирано на среща на 11 септември.“С предложението всички четвъртфиналисти да се класират автоматично и за следващия сезон в ШЛ се цели да се предпазят клубове като Аякс през тази година или като Лестър и Монако през предишните - обясни Чеферин пред Times. - През този сезон Аякс стигна полуфинал, но сега е принуден да продава футболистите си, защото не е сигурен за влизането си в групите на турнира през есента. Трябва да предпазим определени клубове - не мисля, че са толкова много, но трябва да се погрижим за тях.”Друг проект е промяна на броя на тимовете в групите - от сегашните осем групи с по четири отбора на четири групи с по осем състава. Това е идея на Асоциацията на европейските клубове с президент Андреа Аниели.Продължава да се обсъжда и вариантът с увеличаване на участниците в турнира до 40 или даже 48 съперника. Чеферин обаче е убеден, че поне под негово управление няма да се реализира идеята за Супер лига.Босът на УЕФА загатна и за организирането на двубой между шампиона от Евро 2020 и носителя на Копа Америка за 2019 г., като победителят ще се окичи със званието “Шампион на шампионите”.

