Футболистите на Перу обещават различно лице срещу Бразилия

Перу ще се постарае да демонстрира много по-добро представяне срещу Бразилия на финала за Копа Америка, отколкото онова 0:5 в третия кръг в група А, заяви халфът Йошимар Йотун.

Снощи перуанците отстраниха Чили с 3:0 на полуфинала, а за да стигнат до тук се оказаха един от двата най-добри трети отбора. Но воденият от Рикардо Гарека отбор от мач на мач набираше скорост и първо елиминира Уругвай, а снощи изпрати двукратните шампиони да играят мач за 3-ото място.

Йотун вкара втория гол вчера, като другите бяха дело на Флорес и на ветерана Пауло Гереро. Иначе за тях участието на финал е първо от 1975-а година насам, когато дори спечелиха турнира.

