Коя е най-сексапилната жена в света (снимки)

Британското издание "The Sun" публикува класация на най-красивите жени в света, като сред тях са супермодели и актриси. Ние се постарахме да ви покажем някои от по-разпознаваемите имена, които попаднаха в Топ 30.Няма съмнение, че Наоми Кембъл е една от модните икони. Тя прави изключително силна кариера в модната индустрия от края на 80-те до 90-те години. Британският модел продължава да бъде суперзвезда. Все още тя се изявява в музикални клипове, а появата и на звездни събития предизвиква истински фурор. В момента се занимава предимно с благотворителност.Пленителната филмова звезда от Индия участва в над 40 продукции по целия свят. Пленителната усмивка и очарователните очи на тази 44-годишна богиня на красотата лесно улавят сърцата всеки. Филмите й заедно с Шахрукх Хан трупат слава и награда след награда.Името и се асоциирана с екзотичната марка "Victoria`s Secret" още от 1999 г. и Maybelline от 2003 г. Тя е отличена като „Супермодел на Бразилия” на 15-годишна възраст и оттогава се е превърнала в един от най-високо платените модели на планетата.Зашеметяващата иранска актриса, а сега и режисьор, започва кариерата си в актьорството, когато още е в началното училище. Тя е спечелила множество награди във филмовата индустрия и е получила специални поздравления за режисура на филми от най-високо качество, като Shift-e Shab.Джиджи започва кариерата си на модел, когато е едва на 2 години, като е обявена за една от топ 50 моделите на Models.com през 2014 г. Тя обаче се фокусира върху образованието си. Красивата блондинка аправи голямото си завръщане на модната сцена през 2011 г. и оттогава получава световно признание.Ема е най-известна с ролите си в "The Amazing Spider-Man" и "The Amazing Spider-Man 2", в които участва като Гуен Стейси. Тя снима първия си филм "Superbad" през 2007 г., но нейният пик идва две години по-късно, когато участва в три холивудски блокбъстъра.Тя е известна не само с невероятните си актьорски умения, но и с благотворителните си изяви. Анджелина Джли получава награди за представянето си в документалния филм "Gia", който печели награда Златен глобус. Бившата съпруга на холивудския секссимвол Брад Пит, наскоро бе обявена за една от най-скъпоплатените актриси в Холивуд, а хуманитарните й кампании са докоснали много животи.Дакота дебютира на филмовата площадка през 1999 г. с филма "Crazy in Alabama", а след това влезе в света на модата като модел през 2006 г. Най-признатата й роля в последно време е ролята на Анастасия Стийл в суперхита "50 Shades of grey ".Младата и красива актриса блесна с ролята си на Хърмаяни Грейнджър в Хари Потър. От малкото момиче от магическите сцени на Хари Потър Ема Уотсън се превърна в една от най-сексапилните млади жени в света.Тейлър се превърна в един от ангелите на "Victoria`s Secret" през 2015 г. Като малка тя е мечтала да бъде професионална гимнастичка, но е била забелязана като модел, когато е била на 14 години. Сега вече попада и в списъка на най-сексапилните жени на планетата.Удивителната актриса от Боливуд, направи дебюта си през 2003 г. Тя обаче започва своето изкачване до славата през 2005 г., когато участва в шест холивудски филмови продукции.Queen B не е изненадващо начело на класацията на най-красивите жени. Тя е най-успешният член на групата "Destiny`s Child", чийто разпад разтърси света. Тя печели множество награди, участва в няколко филма и несъмнено е постигнала истински успех в индустрията. Майка е на три деца и съпруга на Джей Зи.