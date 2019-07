ММА Йеджейчик се завръща срещу Сладката каратистка 04 юли 2019 | 11:04 - Обновена 0



On that note Michelle waterson has agreed to fight Joanna jedrzejczyk oct 12, and city is San Fran what I’m being told — malki kawa (@malkikawa) July 3, 2019 Полската звезда има 15 победи и 3 загуби в своята кариера. Балансът на полякинята е 17 успеха от 23 мача. Breaking: Joanna Jedrzejczyk vs. Michelle Waterson verbally agreed to headline UFC Fight Night on Oct. 12, per sources. pic.twitter.com/kGuCi9wejL — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) July 3, 2019 Бившата шампионка на UFC в категория сламка Йоана Йеджейчик (Полша) ще се завърне в октагона за битка срещу Мишел Уотърсън - Сладката каратистка. Техният мач ще бъде основното събитие на галавечерта в Сан Франсиско, която ще се проведе на 12 октомври.Полската звезда има 15 победи и 3 загуби в своята кариера. Балансът на полякинята е 17 успеха от 23 мача.

