Бокс Дилиън Уайт обяви Анди Руис за най-добрия 04 юли 2019 | 10:59 - Обновена 0



копирано

What a great example of a @wbcboxing heavyweight champion openly saying he wants to and he’s gonna kill the guy he’s fighting welldone @wbcmoro protecting him from me for over 560 days @bronzebomber #bumsquad #COWARD pic.twitter.com/YjblV07Ea0 — Dillian Whyte (@DillianWhyte) May 16, 2019

"Не ме разбирайте погрешно, Тайсън Фюри е прекрасен боксьор, но как може след Дионтей Уайлдър да отидеш и да се биеш с Том Шварц - попита Уайт. - И след това да се считаш за силен боксьор. Поставям Руис на първо място, защото победи Джошуа. Втори е Уайлдър, след това съм аз, а пети е Фюри." Дилиън Уайт рядко хвали други боксьори освен себе си, но направи изключение с Анди Руис - младши. Новият световен шампион в тежка категория отнесе суперлативи от бритнанеца. Уайт сложи себе си на четвърто място в класацията.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1269 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1